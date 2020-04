Boot vor Malta mit fünf Leichen an Bord entdeckt

Ein Tankschiff hat in maltesischen Gewässern ein Boot mit 49 Migranten an Bord gerettet. Im Boot befanden sich auch fünf Leichen, berichtete die Internationalen Organisation für Migration (IOM) per Twitter am Mittwoch.

Die geretteten Migranten wurden der libyschen Küstenwache übergeben, die sie nach Tripolis zurückgeführt hat.

„Wir fordern, dass gerettete Menschen im Meer nicht in unsichere Häfen zurückgeführt werden. Man muss dringend eine Alternative zur Landung auf Libyen finden“, hieß es im IOM-Tweet.