Borealis: 445-Mio.-Deal mit EuroChem geplatzt

Der 455-Millionen-Euro-Deal der OMV-Tochter Borealis mit dem schweizerisch-russischen Düngemittelkonzern EuroChem ist geplatzt. EuroChem sollte das Borealis-Stickstoffgeschäft (umfasst u.a. Pflanzennährstoffe und Melamin) kaufen.

Die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den Sanktionen seien eingehend geprüft worden, hieß es am Donnerstag in einer Borealis-Aussendung. CEO Thomas Gangl: „Infolgedessen haben wir beschlossen, das Angebot von EuroChem abzulehnen.“

Man suche nun neue Käufer. Teil des Kaufes wäre die Düngemittelproduktion der Agrolinz in Linz gewesen, wo 750 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das VOLKSBLATT hatte bereits am 25. Februar von einem möglichen Scheitern des Deals aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine berichtet.

Für Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner war die Entscheidung absehbar. Nun gehe es darum, rasch Alternativen zu finden, als „Absicherung der Düngemittel-, Melamin- und Stickstoff-Produktion in OÖ“, so Achleitner.