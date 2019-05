Borkenkäfer: Kraftakt zur Schadensminimierung

Der Borkenkäfer bereitet den Landwirten schon wieder Sorgen. Nachdem der nicht einmal einen Zentimeter kleine Käfer im Vorjahr großen Schaden in den heimischen Wäldern angerichtet hat, wird auch heuer wieder vor dem Schädling gewarnt.

Gestern kamen daher Vertreter der oberösterreichischen Holzbranche, darunter Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger, OÖ Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker, Ferdinand Reisecker, Obmann der Sparte Holzindustrie in der Wirtschaftskammer und Ernst Kastner, Leiter des Holzeinkaufes der Smurfit Kappa Nettingsdorf zu einem Runden Tisch zum Thema Borkenkäfer zusammen.

Noch nie da gewesenes Ausmaß

„Die trockene Witterung im Frühling und der milde Winter hat dazu geführt, dass der Borkenkäfer in großen Mengen überwintern konnte. Erste Flüge zeigen, dass das Ausmaß heuer so hoch wie nie zuvor ist“,erklärte Agrar Landesrat Max Hiegelsberger. 1,2 Millionen Festmeter Holz hat der Käfer im Vorjahr in Oberösterreichs Wäldern vernichtet. Heuer wird ein noch größerer Schaden erwartet. „Es erwartet uns eine dramatische Situation. Der Borkenkäfer ist überall“, so Hiegelsberger.

Schadholz muss schnell aus dem Wald

Er appelliert eindringlich an alle Landwirte, die Wälder genau auf Borkenkäferbefall zu untersuchen und Schadholz so schnell wie möglich aus dem Wald zu schaffen. LK-Präsident Franz Reisecker fordert die Landwirte dazu auf, derzeit nur Schadholz aus dem Wald zu schaffen und keine gesunden Bäume zu fällen, denn der Holzmarkt sei überfüllt. Zwar geben Sägewerke und Industrie das beste, das Schadholz zu verarbeiten, jedoch sind die Kapazitäten begrenzt. Bis sich der Markt wieder entspannt, sollte betroffenes Holz daher in Nasslagern aufbewahrt werden. Hierfür werden bis zu 80 Prozent der entstehenden Kosten in einer Kooperation von Bund, Land und EU gefördert.