Borodin Quartett: Streichquartettwerk. Shostakovich (Decca)

Das Borodin Quartett hat sich mit einem Paket aus sieben CDs der gesamten Streichquartette von Dmitri Shostakovich (1906-1975) angenommen. Die in dieser Hinsicht vielleicht kompetentesten Musiker stellen das kammermusikalische Werk bis ins feinste Detail mit umfangreichem Wissen um Spezifika der russischen Musik und Entstehung der Werke (booklet) vor. Den großen russischen Komponisten beschäftigte das Thema Kammermusik nach einigen frühen Versuchen sein ganzes Leben lang. Das erste „echte“ Quartett fällt in das Jahr 1938. Bemerkenswert erscheint, dass Shostakovich nach dem Tod Stalins auf die progressiven Tendenzen seiner früheren Werke zurückgreift und diese in seinen Stil integrierte. Dies lässt auf vieles schließen: etwa auf diktatorische Zwänge des „Sozialistischen Realismus“, die sich langsam auflösen und in einen ausdrucksvollen Personalstil fließen. Die Musik ist geprägt von einer in weiten Intervallen geführten Melodik, mitunter herber, scharfer Harmonik, abrupten Modulationen und einer empfindsam bis intimen Klangbehandlung der Streicherstimmen. Als eine quasi geschenkte Draufgabe werden noch das Klavierquintett op. 57, Filmmusik und kleinere frühere Kammermusikstücke geboten, bei deren Wiedergabe dem Borodin Quartett ebenbürtige Kollegen assistieren.

Georgina Szeless