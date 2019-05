Bottas holte sich schon wieder Pole Position

WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas steht zum dritten Mal in Folge auf der Pole Position. Der Finne fuhr am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Spanien die schnellste Runde vor seinem Mercedes-Teamkollegen und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Die drittschnellste Zeit auf dem Rundkurs in Montmelo erzielte Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, Vierter war Max Verstappen im Red Bull.

Bottas, der nun bei neun Pole Positions in seiner Karriere hält, führt die WM mit einem Punkt Vorsprung Hamilton an. Der Brite hat den Spanien-Grand-Prix in den beiden vergangenen Jahren gewonnen hat. In dieser Saison gelangen Mercedes in vier Rennen bisher vier Doppelsiege, Bottas und Hamilton gewannen jeweils zwei.