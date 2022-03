Brände hielten Feuerwehren auf Trab

Mehrere Brände haben am Samstag zu Feuerwehreinsätzen in Oberösterreich geführt. In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) rückten zu Mittag Feuerwehrleute zu einem Einfamilienhaus an.

Dort war am Dach Feuer ausgebrochen – möglicherweise durch einen Defekt der Photovoltaikanlage. Verletzt wurde niemand. In Luftenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) bemerkte eine Nachbarin am Nachmittag starke Rauchentwicklung bei einem Mehrparteienhaus — ein Zimmer in einer Erdgeschoßwohnung stand in Flammen.

Der Bewohner (29) und seine über ihm wohnende Mutter wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. In Enns (Bezirk Linz-Land) stand ein Hühnerstall in Flammen. Weil dieser mit Gas geheizt wird, mussten die Feuerwehrleute auch Gasflaschen aus der Gefahrenzone bringen.

Und in Wels forderte ein Flurbrand bei der Freizeitanlage Wimpassing die Einsatzkräfte. In dem schwer zugängigen Bereich brannte eine Fläche von etwa 30 Quadratmetern. Der Brand konnte aber rasch gelöscht werden.