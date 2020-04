Brand am Neusiedler See – Heeres-Black Hawk im Löscheinsatz

Am Neusiedler See im Gemeindegebiet von Illmitz wütet seit Freitag ein Schilfbrand. Nach Schätzungen der Feuerwehr vom Samstag wurde bisher eine Fläche von rund 500 Hektar ein Raub der Flammen. Weil der Brand für die Einsatzkräfte am Boden nicht zu löschen war, wurden Black Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres angefordert, die am späten Samstagvormittag die Flammen aus der Luft bekämpfen sollten.

Am Freitag gegen Mittag sei die Feuerwehr Illmitz mittels stillem Alarm zu einem Schilfbrand im Bereich des Ried Sandeck alarmiert worden, schilderte Feuerwehrsprecher Peter Kroiss der APA. “Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde ein bereits weit fortgeschrittener Schilfbrand vorgefunden. Der Brand wurde vermutlich aufgrund der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen längere Zeit nicht bemerkt.”

Der Einsatzleiter alarmierte daraufhin die Feuerwehren Apetlon und Illmitz mittels Sirene nach. Wegen des herrschenden Windes und der ungünstigen Lage des Brandortes konnte der Brand vorerst nur von zwei Seiten bekämpft werden, berichtete Kroiss.

Die Flammen hatten sich vom Sandeck im Schilfgürtel in Richtung des Sees ausgebreitet: “Dort können wir de facto nicht wirklich hin – weder zu Fuß noch mit Booten oder anderen Geräten. Wir können dort ganz schwer Löschmaßnahmen durchführen”, erläuterte der Feuerwehrsprecher.

In der Nacht auf Samstag habe sich die Lage dahin gehend geändert, dass ein Brandherd von selbst erloschen sei. In Richtung Seebad loderten jedoch weiterhin die Flammen auf einer Front von etwa zwei- bis dreihundert Metern Länge.

Auch dieser Brandherd könne nicht erreicht werden. Deshalb sei in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See um einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres angesucht worden, so Kroiss. Am späten Samstagvormittag sollten zwei Black Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres mit Löschmaßnahmen beginnen.

Dazu füllt die Feuerwehr Löschbehälter, die auf der Straße abgestellt werden. Diese werden von den Hubschraubern aufgenommen. “Eine direkte Befüllung ist aufgrund des derzeitigen Wasserstandes am Neusiedler See nicht möglich”, dazu sei dieser zu niedrig für die Behälter, beschrieb Kroiss. Bis ein solcher Behälter befüllt sei, dauere es maximal eine Minute.

Die abgebrannte Fläche von bisher rund 500 Hektar entspreche fünf Quadratkilometern. Genaueres werde man durch die Flüge des Bundesheeres erfahren. Man gehe davon aus, dass man diese Angabe noch nach oben korrigieren werde müssen, schätzte Kroiss. “Wir hoffen, dass wir den Brand so rasch wie möglich löschen können”, sagte der Feuerwehrsprecher. Wie lange dies noch dauere, sei vorerst nicht absehbar. Denn bisher gebe es noch keine Erfahrungen mit einem echten Löscheinsatz von Hubschraubern auf dem Neusiedler See.