Ein Brand ist am Donnerstagnachmittag im Hotel “My Place” an der Rossauer Lände in Wien-Alsergrund ausgebrochen. Laut Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, stand das oberste Stockwerk in Flammen. Die Feuerwehr löste zunächst Alarmstufe 2 aus. Über Verletzte gab es zunächst keine Berichte.