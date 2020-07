Nach dem Großbrand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann sei für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen, weshalb die Ermittler “bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs” klären wollten, sagte der Staatsanwalt Pierre Sennes am Sonntag.

Aussagen dazu, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sei, seien jedoch “verfrüht”, betonte er.