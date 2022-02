Brand in Nebengebäude der Wiener Hermesvilla

In einem Nebengebäude der Wiener Hermesvilla in Hietzing ist Mittwochvormittag ein Dachbrand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 9.00 Uhr alarmiert und rückte mit 20 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften aus, wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA in einer Erstinformation mitteilte. „Wir haben den Brand bereits unter Kontrolle, werden aber noch einige Zeit mit den Löscharbeiten beschäftigt sein.“

Bei dem Nebengebäude der Hermesvilla dürfte es sich um einen ehemaligen Reitstall handeln, der nun als Lager genutzt wird. Die Feuerwehr hat aufgrund der entlegenen Lage des Objekts im Lainzer Tiergarten und der Wasserknappheit auf dem Gebiet Alarmstufe zwei ausgerufen, um den Brand möglichst schnell unter Kontrolle zu bringen.