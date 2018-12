Brand in Pflegeheim in Wien – Ein Todesopfer

Ein Brand in einem Pflegeheim in der Simon-Wiesenthal-Gasse in Wien-Leopoldstadt hat Samstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Das teilte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA mit. Seinen Angaben zufolge war das Feuer in einem Zimmer des Pflegeheims ausgebrochen. Die übrigen Bewohner konnten in sichere, rauchfreie Bereiche innerhalb des Gebäudes evakuiert werden.

Der Brand konnte bis zum Abend gelöscht werden. Insgesamt waren 16 Einsatzfahrzeuge und 66 Mann an der Brandbekämpfung beteiligt.

Bei dem Gebäude handelt es um das Maimonides-Zentrum, das zur Israelitischen Kultusgemeinde gehört, wie ein Polizeisprecher der APA bestätigte. Ein Verdacht auf Brandstiftung liege nicht vor, hieß es.