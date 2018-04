Brand mit drei Schwerverletzten nach Reparatur an Boot

Reparaturarbeiten an einem Motorboot haben nach Polizeiangaben vom Mittwoch den Brand in Wieselburg-Land (Bezirk Scheibbs) ausgelöst, bei dem am frühen Dienstagabend drei Männer schwer verletzt worden sind. Die genaue Ursache soll nun durch Brandermittler des Bezirks und des Landeskriminalamtes Niederösterreich geklärt werden.

Laut Landespolizeidirektion hatte der 28-jährige Sohn des Hausbesitzers mit einem 23- und einem weiteren 28-Jährigen Reparaturarbeiten an einem in einem Carport im Ortsteil Gumprechtsfelden abgestellten Motorboot durchgeführt. Aus bisher unbekannter Ursache dürfte es dabei zu einer Entzündung mit einer explosionsartigen Brandentwicklung gekommen sein. Die drei Männer, alle aus dem Bezirk Scheibbs, erlitten schwere Verletzungen.

Der 50-jährige Hausbesitzer leistete Erste Hilfe und wurde dabei ebenfalls verletzt. Die drei jungen Männer wurden von den Notarzthubschraubern „Christophorus 2“, „10“ und „15“ in das AKH Wien geflogen. Der 50-Jährige wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

Durch das brennende Boot im Carport breitete sich das Feuer auf eine Lagerhalle für Futtermittel samt Garage und das direkt angrenzende Wohnhaus aus. Bei der Bekämpfung der Flammen standen zehn Feuerwehren mit fast 180 Mann etwa sechs Stunden im Einsatz.