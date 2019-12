Brandgefährliche Weihnachtszeit: Kerzen als Risikofaktor Nummer eins

In den Wochen rund um Weihnachten steigt Feuergefahr sprunghaft an

LINZ — Alle Jahre wieder bringen in den Wochen rund um Weihnachten die Kerzenlichter auf Adventkränzen und Christbäumen Kinderaugen zum Leuchten. Und alle Jahre wieder sorgen diese Kerzenlichter für Brandkatastrophen, bei denen österreichweit Sachwerte in Millionenhöhe vernichtet werden.

Jeder zweite durch Kerzen verursachte Brand ereignet sich der Statistik zufolge in der Weihnachtszeit. Laut Günther Schwabegger von der OÖ. Brandverhütung handelt es sich fast immer um mangelnde Vorsicht und Leichtsinn, die die Ursache für derartige Brände darstellen.

Hohes Risikopotenzial

Besonders häufig passiert es, dass Adventkränze in Brand geraten. Oftmals reicht es hier schon, eine Löschdecke, einen Mantel oder eine Jacke darüber zu legen, um die Flammen zu ersticken. Im Anfangsstadium genügt oft schon ein Glas Wasser, um den Entstehungsbrand zu löschen. Dennoch birgt jeder Adventkranzbrand ein gehöriges Risikopotenzial in sich. Wird er nämlich nicht rechtzeitig entdeckt, kann bereits wenige Minuten später die gesamte Wohnung in Vollbrand stehen. Als Gegenmaßnahme hätten sich Zierteller aus Metall bewährt, auf die man den Adventkranz stellt, so Schwabegger.

Gänzlich anders verhält es sich bei den überaus gefährlichen Christbaumbränden. Haben die Flammen erst einmal auf den Baum übergegriffen, geht es meist blitzschnell. Es bleiben nur mehr wenige Augenblicke, um den Entstehungsbrand zu löschen. Feuerlöscher und Wassereimer sollten daher stets bereitstehen, empfiehlt Schwabegger. Noch besser sei es freilich, vorbeugend zu denken.

Wer es auch nach dem Heiligen Abend noch stimmungsvoll haben möchte, sollte eher Lichterketten mit LED-Lichtern verwenden. Besonders groß ist die Brandgefahr auch um den Neujahrstag und um Dreikönig. In vielen Familien ist es Tradition, kurz vor dem Abschmücken des Christbaums die Kerzenreste noch einmal anzuzünden. Vor dieser Praxis warnt der Brandexperte eindringlich. Die Bäume stünden dann bereits längere Zeit in geheizten Räumen, wodurch das Reisig bereits völlig ausgetrocknet und dadurch besonders leicht entzündbar sei.