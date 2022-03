Dreimal mussten seit Sonntag in Wels, Gunskirchen und in Vöcklabruck die Feuerwehren ausrücken, weil es in Zügen auf der Weststrecke gebrannt hat.

In allen Fällen drängt sich der Verdacht auf, dass ein Brandstifter am Werk war, die Polizei ermittelt. Mittwochfrüh war das Feuer in einer Zugtoilette ausgebrochen.

Am Hauptbahnhof in Wels rückte die Feuerwehr an. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten zwei Bahnsteige gesperrt werden, eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.