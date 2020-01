Brandserie um Enns: Verdächtiger gefasst

Nach der Serie von Bränden in Enns (Bezirk Linz-Land) hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Bei ihm soll es sich um einen 16-Jährigen aus dem Nachbarbezirk Amstetten handeln. Details dazu werden zu Mittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Am 19. und 20. Jänner hatte es in der Gemeinde insgesamt viermal gebrannt. Zunächst waren ein Mistkübel und ein Müllcontainer Ziel des Täters gewesen. Schließlich brannte in der Nacht zum Montag auch der ehemalige Frachtenbahnhof komplett ab. Für die Feuerwehr bestand aufgrund der starktromführenden Bahnleitungen Lebensgefahr.

Am Abend darauf ging ein Stapel mit Holzstämmen an der Donau in der Ortschaft Enghagen in Flammen auf. Jene beiden Brände, die in der Nacht zum Mittwoch in der Nachbargemeinde Hargelsberg gelegt worden waren, dürften nicht auf das Konto des nun ausgeforschten Jugendlichen, für den die Unschuldsvermutung gilt, gehen.