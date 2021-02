Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben nach fast neun Jahre eine Brandstiftung in einer Diskothek in Bruck a.d. Leitha geklärt. Drei Beschuldigte wurden nach Polizeiangaben vom Montag ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Das Trio sei umfassend geständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der am 28. Mai 2012 in dem Tanzlokal angerichtete Schaden betrug 1,4 Millionen Euro.

