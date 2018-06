Brasilien erteilte dem ÖFB-Team Lehrstunde

Christoph Gaigg berichtet aus Wien

Jetzt ist sie zu Ende, die Siegesserie. Beinahe zeitgleich mit der Niederlage von Dominic Thiem beim Tennis-Finale in Paris war auch Österreichs erste Fußballpleite unter Teamchef Franco Foda offiziell. Abgezeichnet hatte sie sich aber fast in den gesamten 90 Minuten davor, als Brasilien dem ÖFB-Team beim verdienten 3:0 die Grenzen aufzeigte. „Das war eine Lehrstunde“, musste Kapitän Julian Baumgartlinger zugeben.

Foda hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1 gegen Deutschland leicht verändert, Xaver Schlager ersetzte Peter Zulj, Heinz Lindner Jörg Siebenhandl im Tor. Einmal mehr versuchte es Rot-Weiß-Rot im 3-4-3-System, das defensiv zu einem 5-4-1 wurde.

Österreichs Pressing war dieses Mal kein Mittel

Das war es aber auch schon mit den Parallelen zu diesem Prestigeerfolg. Gegen die spielstarken, ballsicheren, technisch hochklassigen Südamerikaner war selbst im Pressing kein Kraut gewachsen, Brasilien fand fast immer Lösungen, sich zu befreien und spielte phasenweise „such’s Balli“ mit den Österreichern. „Wir hatten über weite Strecken nichts entgegenzusetzen“, befand Martin Hinteregger. „Wir sind die meiste Zeit nur hinterhergelaufen“, nickte David Alaba. Marko Arnautovic adelte Brasilien sogar schon zum kommenden Weltmeister: „Wir haben gegen die beste Mannschaft der Welt gespielt. Sie werden der nächste Weltmeister sein.“

„Gut für uns, taktische Limits zu merken“

Konnte man in Hälfte eins die Torszenen des Rekordweltmeisters noch in Grenzen halten, hatten der groß aufspielende Neymar und seine Teamkollegen vor allem nach dem 2:0, bei dem der Paris-Star Aleksandar Dragovic überragend austanzte und locker verwertete, leichtes Spiel. Vorausgegangen war dem ein einfacher Ballverlust — nicht der einzige, womit man dem konterstarken Gegner immer wieder Umschaltsituationen bot. Es war auch Heinz Lindner zu verdanken, dass die erste Niederlage nach sieben Siegen in Serie nicht höher ausfiel. „Es war schon auch gut für uns, unsere taktischen Limits einmal zu merken“, sagte Baumgartlinger.

Ärger über „Fallsucht“

Offensiv fand Österreich nur zweimal statt: Einmal nach einem Volley aus der Distanz von Schöpf (19.) und einmal nach einem sehenswerten Spielzug über Lainer und Arnautovic, der den Ball übers Tor lenkte.

Nur eines gefiel den ÖFB-Kickern am sonst hochwertigen Auftritt des WM-Titelkandidaten nicht: die „Fallsucht“ bei Zweikämpfen. „Wir können einiges mitnehmen. Das Wehleidige aber nicht, das Fußballerische schon“, meinte Arnautovic, der ja mit einem Mittelhandbruch auflief. „Ich habe Schmerzen ohne Ende und bin froh, dass die Saison fertig ist.“

„Substanz hat gefehlt“

Teamchef Foda zog trotz des negativen Abschlusses ein positives Fazit eines bis dahin ja höchst erfreulichen Lehrganges. „Damit sind wir sehr, sehr zufrieden“, so der Deutsche, der gegen Brasilien auch körperliche Nachteile ortete: „Sie waren auf Top-Level, es war für sie der letzte Test vor der WM. Bei uns hat man in einigen Phasen gemerkt, dass uns Energie und Substanz fehlen.“