Brasilien meisterte die erste große Hürde

Von Christoph Gaigg

„Südkorea rächt Brasilien“, verbreitete die brasilianische Zeitung Estado de Sao Paulo einen Hauch Schadenfreude nach dem Ausscheiden von Deutschland. Selbst blieb dem Rekordweltmeister dieses Schicksal erspart, mit einem 2:0-Erfolg über Serbien meisterte die Selecao die erste große Hürde namens Gruppenphase, im Achtelfinale kommt es zum Duell mit Mexiko. Gegner von Schweden ist die Schweiz, die mit einem 2:2 gegen Costa Rica Platz zwei hielt.

Überzeugender Auftritt der Brasilianer

Es war wohl trotz zwischenzeitlicher Mühen der bisher überzeugendste Auftritt der Brasilianer, die ja in den ersten beiden Spielen gegen die Schweiz (1:1) und Costa Rica (2:0) noch vieles vermissen lassen hatten. Der Sieg gegen die Serben fiel aber nicht nur in die Kategorie verdient, er war über weite Strecken auch absolut souverän, gespickt mit spielerischen Höhepunkten. So wie beim 1:0: Coutinho bediente Paulinho, der eine der zu Beginn wenigen Lücken in der serbischen Abwehr erkannte und sich geschickt in die Tiefe löste. Dort überhob er den zu spät kommenden Goalie Stojkovic (36.).

Wissend, dass ein Sieg für den Aufstieg vonnöten ist, gelang es Serbien, nach der Pause eine kurze Drangphase zu kreieren. Die beste Gelegenheit vergab Mitrovic, Thiago Silva klärte auf der Linie (61.). Er war es auch, der sieben Minuten später den Glauben an das Wunder bei den Europäern brach: Nach einem Corner köpfelte der Verteidiger zum 2:0 ein. Von da an dominierte Brasilien nach Belieben, hatte Chancen auf weitere Treffer und spielte wieder mal zu Null: In 24 Spielen unter Trainer Tite kassierte man nur sechs Gegentore. Das wird eine Challenge für die Mexikaner…

Doppelter Jubel über ein Remis

Die Schweiz hat ihre Pflicht erfüllt, das 2:2 gegen Costa Rica genügte zu Platz zwei und zum Aufstieg.

Wie schon in den Spielen davor konnten sich die Eidgenossen auf ihren Schlussmann Yann Sommer verlassen. Der 29-Jährige hielt bis zur 56. Minute seinen Kasten gegen mutige Zentralamerikaner mit tollen Paraden sauber, Blerim Dzemaili sorgte dagegen mit dem ersten Schweizer Torschuss für die Halbzeitführung (31.).

Den größten Jubel gab es an diesem Abend aber beim Tor von Kendall Waston, denn es war das erste bei dieser WM für Costa Rica, das Überraschungsteam von 2014 (Viertelfinale). Turbulent wurde es dann in der Schlussphase. Erst sorgte Josip Drmic mit dem ersten Stürmertor der Schweiz für das 2:1 (87.), dann wurde ein Elfer für die „Ticos“ nach Videobeweis zurückgenommen (90.). Am Ende verwertete Brian Ruiz doch noch vom Punkt zum 2:2 (93.).

Bitter: Die Verteidiger Stephan Lichtsteiner und Fabian Schaer sind nach der zweiten gelben Karte im Achtelfinale gegen Schweden (Montag) gesperrt.