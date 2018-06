Brasilien will mit Superstar Neymar den ersten Sieg

Rekord-Weltmeister Brasilien geht am Freitag (14.00 Uhr MESZ) gegen Costa Rica auf den ersten Sieg bei der Fußball-WM in Russland los. Superstar Neymar ist nach einer Trainingspause wieder fit und will das 1:1 gegen die Schweizer vergessen machen. Im zweiten Spiel der Gruppe E am Abend (20.00 Uhr) kann Serbien mit einem Erfolg gegen die Schweiz bereits den Achtelfinaleinzug fixieren.

In der Gruppe D treffen Nigeria und Island (17.00 Uhr) aufeinander und wollen dabei ihre Aufstiegschance wahren. Dabei hat Island nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen Argentinien die bessere Ausgangsposition. Die Nigerianer haben dagegen ihr erstes Match 0:2 gegen Kroatien verloren.