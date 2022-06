Brasilien & wir – Naturhistorisches Museum zeigt eine Beziehungsgeschichte

Im Zentrum der neuen Sonderschau „BRASILIEN — 200 Jahre Beziehungsgeschichten“ im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien steht die biologische Vielfalt des größten südamerikanischen Landes, die auch von Österreichern nicht selten geplündert wurde. Es gehe auch um „Verlust“, sagte die Generaldirektorin des NHM, Katrin Vohland: „Verlust an Vielfalt, Verlust an Ökosystem-Funktion und Verlust an wunderschönen Arten.“