Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der rechtsextreme Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärhospital in der Hauptstadt Brasília mit.

Bolsonaro hatte die Gefahr durch die Corona-Pandemie wiederholt kleinzureden versucht, litt zuletzt aber selbst unter typischen Symptomen wie 38 Grad Fieber.