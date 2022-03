„Brauchen höhere Erzeugerpreise“

LK-Präsident: Betriebsmittelkosten steigen durch Krise stark an

Innerhalb weniger Monate sieht sich die Landwirtschaft in Oberösterreich mit drastischen Verschärfungen an der Rohstoff- und Preisfront konfrontiert. Die Preise sind infolge von Ukraine-Krieg und Verknappung regelrecht explodiert.

Dazu kommt ein drohender Ausfall von Erntehelfern infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine. Das VOLKSBLATT sprach mit Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger zu den aktuell brennendsten Themen in der Landwirtschaft und möglichen Lösungen für eine Kompensation der gröbsten Auswirkungen.

VOLKSBLATT: Welche Herausforderungen bringt die Ukraine-Krise für die Landwirtschaft?

Die Weizenpreise werden weiter steigen. Der Hafen Odessa, wo der Weizen aus Russland und Ukraine umgeschlagen wird, ist derzeit Kriegsgebiet. Die Schwarzmeerhäfen sind ein wichtiger Umschlagplatz für Getreide. Dieser Export dürfte jetzt zum Erliegen gekommen sein. Das hat Auswirkungen auf den Weltmarkt. Das heißt: Nicht nur Getreide generell, sondern auch Futterweizen wird teurer.

Wie schlägt sich der Anstieg der Energiepreise nieder?

Es ist damit zu rechnen, dass die Energieversorgung weiter knapp bleibt. Dazu kommen die Klimaziele der EU. Wir rechnen damit, dass die Betriebsmittelkosten weiter deutlich steigen.

Welche sind das?

Düngemittel zum Beispiel sind schon in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert und werden durch die Sanktionen wahrscheinlich nochmals deutlich anziehen. Russland und Ukraine sind sowohl wichtige Lieferanten von Düngemitteln, als auch von Vorprodukten wie zum Beispiel Erdgas. Das heißt, wir haben weiter mit enormen Preisanstiegen zu rechnen. Viele Bauern haben sich schon im Sommer und Herbst des Vorjahres mit Dünger eingedeckt. Wer das nicht gemacht hat, für den wird es jetzt schwierig.

Was raten Sie diesen Landwirten?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mangelnden Dünger zu ersetzen – etwa durch eine Änderung der Fruchtfolge. Auch im Düngemanagement ist noch einiges drinnen. Der Wert der wirtschaftseigenen Düngemittel steigt in diesen Zeiten massiv an. Gleichzeitig steigen immer mehr Bauern jetzt auch auf den Anbau von Soja um, das sehr wenig Düngung braucht und zugleich stark nachgefragt wird. Es wird damit gerechnet, dass die Sojaanbaufläche in ganz Österreich heuer um fast 20 Prozent auf 90.000 Hektar steigt.

Wie sehen die Auswirkungen für die Konsumenten konkret aus?

Die steigenden Betriebsmittelkosten schlagen mit voller Wucht auf die Erzeugungskosten für Fleisch, Milch, Eier durch. Wir werden deshalb höhere Erzeugerpreise brauchen. Bei Gemüse und Obst können wir den Preisanstieg noch gar nicht abschätzen, weil uns durch die Ukraine-Krise tausende Erntehelfer in Oberösterreich fehlen, weil die alle einen Einberufungsbefehl bekommen haben.

Wie reagieren Sie darauf?

Das wird schwierig zu kompensieren sein. Wie sind derzeit in Gesprächen, um Lösungen dafür zu finden. Eine Möglichkeit wäre, geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei der Ernte in Österreich einzusetzen.

Mit LK-Präsident FRANZ WALDENBERGER sprach Karl Leitner