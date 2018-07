Eurochambres-Präsident Christoph Leitl sieht Wirtschaft als Einigungsfaktor in Europa – Will Förderprogramme weiter ausbauen

Neben der Migrationsfrage ist der vor allem durch die USA bedrohte Freihandel wohl eines der derzeit wichtigsten Themen in der Europäischen Union. Denn das Protektionsstreben in den Vereinigten Staaten könnte auf Dauer auch den Wohlstand in der EU gefährden. Nun warnt auch Christoph Leitl, der als Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer um den Zusammenhalt in Europa bemüht ist. „Wir erwarten auch jetzt in dieser für Europa so kritischen Situation, dass man mit der Wirtschaft und nicht über die Wirtschaft redet“, so Leitl. Die EU könne die Probleme nur lösen, wenn sie im Inneren einig sei, ist er überzeugt.

Solidarität statt Egoismus

„Wir brauchen wieder mehr Solidarität statt Egoismus“, so seine klare Ansage. Die Wirtschaft habe schon in der Vergangenheit immer eine wichtige Rolle bei der europäischen Einigung gespielt, ruft er zudem in Erinnerung und nennt dabei etwa die Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, den gemeinsamen Binnenmarkt oder die gemeinsame Währung.

Erste Zwischenbilanz

Über sein erstes halbes Jahr an der Spitze der Eurochambres zieht Leitl gegenüber dem VOLKSBLATT ein positives Resümee. Man habe einiges weitergebracht, betont er. Neben der Einigung auf die größte Reform der Europäischen Wirtschaftskammern in ihrem 60-jährigen Bestehen seien auch weitere wichtige Dinge auf den Weg gebracht worden, erklärt Leitl. So sei mit der Aufstockung des Forschungsprogramms „Horizon 2020“ von 80 auf 100 Milliarden Euro ein erster wichtiger Schritt gelungen, allerdings wünscht sich Leitl hier noch eine weitere Aufstockung.

Erasmus+ ausgeweitet

Ebenfalls unter seiner Ägide wurde die Aufstockung des europäischen Jugendaustauschprogramms Erasmus+ erreicht. Dadurch können nun berufstätige Jugendliche öfter als bisher an diesem Programm teilnehmen. Eine wichtige Neuerung gelang auch bei der Vereinfachung der Förderungen auf EU-Ebene. Hier wurde mit dem zuständigen Kommissar Katainen vereinbart, nach dem Motto „Ein Fonds, eine Regel“ den Zugang gerade für kleine und mittlere Unternehmen zu europäischen Förderungen wesentlich zu vereinfachen.