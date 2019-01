Brav, bieder, widerständig

Von Christian Pichler

Vom kleinsten Sandkörnchen hätten wir nicht den blassesten Schimmer, schreibt Adalbert Stifter. Schon gar nicht vom All, dessen Ausmaße wir hilflos in Zahlen gießen. Wir sagen „die Welt“ und „die Dinge“ und wissen doch nichts. Doch ein „noch größeres Wunder“ als Sandkörnchen und All: das Leben! Stifter ein ohnmächtig Bewundernder, „dass wir uns selber ohne Leben gar nicht zu denken vermögen“.

Standardwerk zu Stifter

Existenzialismus pur, Einleitung zu Stifters wunderbarem, wundersamem Text „Mein Leben“. Der Linzer Schauspieler Alfred Rauch las daraus am Montag im Linzer StifterHaus, ein teils elektrisierender Abend zu dem vor 151 Jahren verstorbenen Dichter. Nietzsche, Kafka und Karl Kraus zählten zu seinen Bewunderern, Thomas Mann konstatierte fasziniert „eine Neigung zum Exzessiven, Elementar-Katastrophalen, Pathologischen“.

Stifter vermeintlich fromm, bieder, konservativ, wie der Münchner Germanist Christian Begemann hervorhob, doch mit der „heimlichen Kühnheit des Widerständigen“. Begemann ist Mitherausgeber des „Stifter-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung“, erschienen im Verlag J. B. Metzler. Das Buch (Stifterhaus-Direktorin Petra-Maria Dallinger: „ein Standardwerk“) versammelt 82 Beiträge von 59 Autoren, gibt so den aktuellen Forschungsstand wieder. Hübsch mitzuverfolgen, wie sich die hochkarätige Runde auch am Nichtwissen ergötzte, den noch weißen Flecken auf der Stifter-Landkarte. Der Lyriker Stifter, die Geometrie seiner Texte, Lebensumstände.

Stifter-Biograf Peter Becher skizzierte sehr schön das historische Umfeld und markante Daten in Stifters Leben. 1818 bis ’26 im Stiftsgymnasium Kremsmünster, über den schulischen Alltag wissen wir — wenig. 1830 schmeißt der zuvor so brave Schüler und Student sein Jus-Studium in Wien, folgten wilde Bohème-Jahre? Gefeierter Autor des Biedermeier, von den Mächtigen erhoffter Stillstand, aber die Maschinen wälzten ganze Gesellschaften um. Revolution 1848, Stifter begeistert, dann entsetzt. Die Linzer Jahre, der Pädagoge Stifter nach zehrenden Auseinandersetzungen „vollkommen erschöpft“ (Becher). Der Tod am 28. Jänner 1868, vermutlich durch eigene Hand. Zeitlebens blieb die paradieshafte Kindheit präsent, „Mein Leben“: „In meiner Erinnerung ist lauter Sommer, den ich durch das Fenster sah, von einem Winter ist von damals gar nichts in meiner Einbildungskraft.“