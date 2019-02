Breitband als Gebot der Stunde

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner in Vöcklabruck: Glasfaserleitungen im Fokus

Bei seinem Bezirkstag in Vöcklabruck unterstrich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner einmal mehr die Bedeutung der IT-Infrastruktur, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich reüssieren zu können. „Die Digitalisierung ist keine Modeerscheinung und daher ist es umso wichtiger die digitale Kompetenz der Menschen zu steigern sowie die Infrastruktur auszubauen“, sagte Achleitner gestern bei einem Pressegespräch in Gampern. Speziell ein wirtschaftlich „breit aufgestellter Bezirk wie Vöcklabruck“ sei darauf angewiesen, dass der Glasfaserausbau vehement vorangetrieben werde. Das Schlüsselwort sei die Zeit, denn „wenn wir mit dem Ausbau warten, bis wir die Bandbreiten tatsächlich benötigen, ist es zu spät“, mahnte Achleitner. Dies bedürfe auch strategischer Planung, weshalb er die Idee eines „Grabungsmonitors“ für Oberösterreich hervorhob. Bei diesem sollen etwa Gemeinden, Kanalbau- und Straßenbaufirmen ihre jeweiligen Projekte in eine gemeinsame Datenbank eintragen, um einen konzertierten und konzentrierten Ausbau von Glasfaserleitungen voranzutreiben. Zudem versprach er, „so viel Geld wie möglich aus der Breitbandmilliarde des Bundes für Oberösterreich herauszuholen“, um eben den langfristigen Ausbau zu forcieren.

Bündelung der Kräfte

Die Digitalisierung sei dabei keine Frage, ob davon kleine, mittlere oder große Firmen oder Städte oder ländliche Regionen davon mehr oder weniger profitieren: „Wenn eine Sache Nutzen stiftet, bleibt sie bestehen. Das merkt man beispielsweise bei Buchungsplattformen im Tourismus“, so Achleitner.

Und Stichwort Tourismus: Auch im Bezirk Vöcklabruck werden die Tourismusverbände gebündelt – was zu international schlagkräftigeren Einheiten führen soll. Jüngstes Beispiel sie der Tourismusverband Attersee-Attergau, in dem nun vier bisherige Tourismusverbände vereint worden sind.