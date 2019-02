Breite Zuversicht im Handelsstreit

Das Tauwetter zwischen den USA und China im Handelsstreit hält an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abkommen vereinbart werde, sei nun höher als die, dass es keins geben werde, ließ US-Präsident Donald Trump die Öffentlichkeit nach Konsultationen wissen. Die Gespräche seien „sehr produktiv“ gewesen, so seine Bilanz.

Auch Trumps chinesischer Kollege Xi Jinping sprach in einem Schreiben von deutlichen Fortschritten. Am Ziel sei man allerdings noch nicht, Unterhändler betonten, dass es noch zahlreiche Hürden gebe. Die Gespräche mit der chinesischen Delegation in der US-Hauptstadt wurden um zwei Tage verlängert.

US-Finanzminister Steven Mnuchin zufolge wurde bei dem Treffen eine konkrete Übereinkunft in Währungsfragen erzielt. Der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sprach seinerseits von Erfolgen bei Technologie-Transfers. US-Handelsminister Wilbur Ross schrieb auf Twitter, China habe sich verpflichtet, weitere zehn Millionen Tonnen US-Sojabohnen zu kaufen. Xi erklärte in dem Schreiben, das im Weißen Haus vorgelesen wurde, das signifikante Fortschritte erzielt worden seien. Trump sagte, am Ende würden er und Xi die großen Entscheidungen übernehmen. Ein Treffen der Beiden sollte in nicht allzu ferner Zukunft stattfinden. Mnuchin nannte März als denkbaren Termin, sollten die Verhandlungen mit der chinesischen Delegation unter der Leitung von Vize-Ministerpräsident Liu He weiter gut verlaufen.