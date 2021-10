Bremse mit Gas verwechselt: Mann versenkte Sportwagen im Mondsee

Ein 31-jähriger Schweizer hat Dienstagabend seinen Sportwagen in den Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) gesetzt – er dürfte auf einem Parkplatz Brems- mit Gaspedal verwechselt haben.

Der Mann war um 22.50 Uhr mit einem 40-jährigen Bekannten auf dem Weg von Mondsee Richtung Unterach am Attersee und hielt in Au auf einem Parkplatz an, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.

Der Beifahrer stieg aus dem Wagen, der 31-Jährige versuchte zu wenden, dürfte dabei die Pedale verwechselt haben und fuhr rückwärts in den Mondsee. Das Fahrzeug sank etwa 15 Meter vom Ufer entfernt rund fünf Meter ab.

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Sportwagen befreien und an Land schwimmen. Der 40-Jährige hatte die Rettungskette in Gang gesetzt und leistete Erste Hilfe. Der Fahrer – ein Alkotest war negativ – wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.