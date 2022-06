Ein brennender Akku eines E-Scooters hat Freitagvormittag in einem Bauernhaus in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) eine Explosion ausgelöst.

Die wiederaufladbare Batterie, die Feuer gefangen hatte, war in einem Büro in der Nähe einer Spraydose gelegen. Diese ging in die Luft, wodurch eine neu errichtete Trockenbauwand verschoben wurde. Beim

Löschen verletzte sich ein Feuerwehrmann an der Hand, als er von außen die Fensterscheibe in den brennenden Raum einschlug, so die Polizei.