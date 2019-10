„Brexit am 31., komme was wolle“

Der britische Premierminister Boris Johnson schwörte den Tory-Parteitag in Manchester gestern auf den EU-Austritt zu Halloween ein: „Lasst uns den Brexit durchziehen“, rief er den konservativen Delegierten zu. Großbritannien werde am 31. Oktober die EU verlassen – „komme, was wolle“.

Er werde der EU konstruktive und vernünftige Vorschläge präsentieren. Tatsächlich kam von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Abend ein leicht positives Signal: Es gebe „positive Fortschritte“, ließ Juncker nach einem Telefonat mit Johnson erklären. Allerdings blieben einige „problematische Punkte“.

Johnson hat vorgeschlagen, die Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland — den „Backstop“ — aus dem Austrittsabkommen zu streichen. Dafür sollen im britischen Nordirland vorläufig weiter EU-Standards für Agrarprodukte und andere Waren gelten. Zugleich soll eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem EU-Staat Irland verlaufen.

Zollkontrollen soll es nicht dort, sondern dezentral geben. Nordirland würde aber zusammen mit dem übrigen Vereinigten Königreich die EU-Zollunion verlassen. Es entstünde also wieder eine — wenn auch nicht sehr auffällig kontrollierte — Grenze zwischen Nordirland und Irland.

Gestern Abend ließ Johnson verlauten, er wolle das Parlament in London ab Dienstag neuerlich in eine Zwangspause schicken — bis zur Rede der Queen am 14. Oktober. Die von Johnson zuletzt angeordnete Zwangspause hatte das Oberste Gericht des Landes für „illegal“ erklärt.