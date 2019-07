Großbritanniens neuer Premier Johnson verspricht, was er kaum halten kann

Der Brexit-Hardliner Boris Johnson wird neuer Premierminister Großbritanniens. Der Ex-Außenminister setzte sich bei der Wahl zum neuen Chef der konservativen Torys wie erwartet deutlich gegen den amtierenden Außenminister Jeremy Hunt durch, wie die Partei am Dienstag bekannt gab. Johnson ist damit Chef der Tory-Partei und soll heute von Königin Elizabeth II. zum Premierminister ernannt werden.

Johnson erhielt in der Urabstimmung um den Tory-Vorsitz 92.153, Hunt 46.700 Stimmen. Die etwa 160.000 Parteimitglieder hatten mehrere Wochen Zeit, um sich zu entscheiden.

Johnson beerbt die nach dreifacher Ablehnung des von ihr mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertregs durch das Unterhaus zurückgetretene Premierministerin Theresa May.

Unmittelbar nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses erneuerte Johnson seine Ankündigung, den EU-Austritt Großbritanniens bis Ende Oktober vollzogen zu haben: „Wir werden den Brexit am 31. Oktober erledigt haben.“ Er ist nach eigenem Bekunden bereit, das Vereinigte Königreich auch ohne Austrittsvertrag aus der EU zu führen, sollte Brüssel keine neuen Zugeständnisse machen. Allerdings gibt es im Unterhaus keine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit, wie die liberaldemokratische Abgeordnete Wera Hobhouse im VOLKSBLATT-Interview betont.

EU wird Brexit-Vertrag nicht neu verhandeln

Auch die EU zeigt Johnson die kalte Schulter und lehnt Nachverhandlungen weiter ab. Das betonte EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier gleich nach der Wahl Johnsons erneut. Möglich sind lediglich Änderungen an der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen, die aber rechtlich nicht bindend ist.

Scharfe Kritik kommt wenig überraschend von der Labour-Partei. Oppositionschef Jeremy Corbyn forderte Neuwahlen. Johnson sei von weniger als 100.000 Parteimitgliedern der Konservativen unterstützt worden und habe nicht das Land hinter sich gebracht. Auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan (Labour) warnte einmal mehr vor der „katastrophalen Bedrohung“ durch den Brexit.

Trump: „Mit Johnson wird es großartig“

Der scheidende EU-Kommissionschef Jean Claude Juncker sowie seine gewählte Nachfolgerin Ursula von der Leyen gratulierten Johnson. Beide betonten, gut mit dem neuen Premierminister zusammenarbeiten zu wollen. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) freut sich „auf eine gute Zusammenarbeit“. Der französische Präsident Emmnauel Macron beglückwünschte Johnson „herzlich“. US-Präsident Donald Trump twitterte erfreut: „Es wird großartig sein!“

Österreichs EU-Riege wenig begeistert

Österreichs EU-Abgeordnete äußerten sich überwiegend skeptisch. Für ÖVP-Mandatar Othmar Karas habe Johnson „als Politiker bisher nicht immer den besten Eindruck“ gemacht. „Wenn Boris Johnson weiterhin seine Clown-Show abzieht, wird er damit in Brüssel auf taube Ohren stoßen“, ließ SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder wissen. FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky fordert, das „Kapitel Brexit endlich“ abzuschließen. Die Grüne EU-Delegationsleiterin Monika Vana glaubt an Neuwahlen in Großbritannien. Die Neos-Abgeordnete Claudia Gamon fordert ein zweites Referendum.