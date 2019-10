Brexit aus Sicht des Nachbarn

Ungeregelter Brexit bedroht 50.000 irische Arbeitsplätze und greift in den Alltag ein

Von Christian Haubner

Der angestrebte Ausstieg Großbritanniens aus der EU wird Auswirkungen auf europäischer sowie auf weltweiter Ebene zeitigen. Eine besonders große Herausforderung stellt der Brexit für Irland dar, ist das EU-Mitglied doch eng mit seinem Nachbarn Nordirland verbunden. Dieses wiederum würde als britische Provinz mit dem Königreich aus der EU ausscheiden.

Genaue Beobachtung, aber keine Panik

Natürlich beobachte man die Brexit-Diskussion ganz genau, sagt Ian Talbot, Chef der irischen Wirtschaftskammer, auf VOLKSBLATT-Anfrage. In Panik sei man jedoch nicht. Ein ungeregelter Brexit würde in seinem Land rund 50.000 Arbeitsplätze gefährden. „Aber unsere Wirtschaft produziert derzeit sehr rasch neue Jobs.“ 2011 betrug die Arbeitslosenrate in Irland noch fast 15 Prozent, derzeit verfügt das Land mit vier Prozent Arbeitslosigkeit de facto über Vollbeschäftigung.

Wachstum würde von 4,7 auf 0,7 Prozent sinken

Besonders gefährdet seien Arbeitsplätze im Agrar- und Nahrungsmittelbereich. Irland hat rund 4,8 Mio. Einwohner, „aber wir produzieren Lebensmittel für 22 Mio. Menschen“. Ein Großteil gehe derzeit in den Export in das benachbarte Königreich. Bei einem harten Brexit und entsprechenden Zöllen wäre man nicht mehr konkurrenzfähig.

„Das bedeutet, dass wir viele Menschen in ländlichen Gebieten umschulen müssten. Das dauert aber.“ Fachkräfte würden etwa im Bereich der Haussanierungen benötigt, „damit wir unsere Klimaziele erreichen“. In den kommenden 40 Jahren gelte es, eine Million Häuser zu sanieren.

Auswirkungen gäbe es auch auf das irische Wirtschaftswachstum: Eigentlich ist für kommendes Jahr ein Plus von 4,7 Prozent vorhergesagt. Bei einem ungeregelten Brexit wären es 0,7 Prozent – „was aber immer noch ein Wachstum wäre“, sagt Talbot.

Brexit bringt Irland auch Chancen

Wie jede Veränderung bringt der Brexit aber auch Chancen für Irland. Im Finanzbereich würden etwa viele Unternehmen von Großbritannien absiedeln und ins Land kommen, um die Vorteile der EU weiter nutzen zu können, berichtet Talbot. Weiters nutzen derzeit viele Nicht-EU-Firmen Großbritannien als Basis, um Handel mit der EU betreiben zu können. Auch diese könnten ihre Standorte ins nahe gelegene Irland übersiedeln, „zumal wir eine Brücke zwischen den USA und der EU sind“.

30.000 passieren täglich die irische Grenze

Ein ungeregelter Brexit würde Tausende Iren auch im Alltag betreffen. Rund 30.000 Menschen passieren täglich die innerirische Grenze, um in die Arbeit und in die Schule zu gelangen oder einfach, um einkaufen zu gehen.

Viele Angebote gibt es nur auf jeweils einer Seite. So verfügt etwa nur Irland über eine Anlage zur Milch-Pasteurisierung. „Das heißt, die gesamte Milch aus Nordirland muss zur Verarbeitung über die Grenze gehen.“

Auch Schulen im Grenzgebiet zwischen Irland und Nordirland haben ihre Angebote aufeinander abgestimmt. „Die Colleges diesseits und jenseits der Grenze bieten nicht dieselben Fachrichtungen an, um sich keine Konkurrenz zu machen“, schildert Talbot.

Selbst wenn die bilateral vereinbarte Freizügigkeit beibehalten werden könnte, würde dies nur den Personenverkehr, nicht aber den Warenverkehr betreffen. „Das wiederum bedeutet, man würde die Menschen erst recht anhalten müssen, um zu überprüfen, ob sie zu verzollende Waren mithaben“, sagt Talbot.

Wie es weitergeht, steht derzeit in den Sternen. Selbst Neuwahlen und eine Abkehr vom Brexit im benachbarten Königreich hält Talbot für nicht ausgeschlossen. „Es sind einfach noch sehr viele Fragen offen.“