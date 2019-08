Brexit-Boris nicht mehr zu stoppen?

Der britische Premierminister Boris Johnson will im Falle eines erfolgreichen Misstrauensantrags gegen seine Regierung vorgezogene Neuwahlen ausschreiben — aber erst nach dem Brexit. „Wenn es Parlamentswahlen geben muss, dann in den Tagen nach dem 31. Oktober“, zitierte die Financial Times am Freitag einen Regierungsmitarbeiter.

„Wir können sie nicht davon abhalten, eine Wahl zu erzwingen, aber wir kontrollieren den Zeitplan“, so der Mitarbeiter. Damit bestätigten sich Befürchtungen der Brexit-Gegner, dass Johnson den EU-Austritt mit taktischen Manövern über die Ziellinie retten wird.

Eine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit gibt es im Parlament keine. Deshalb wird über Möglichkeiten spekuliert, wie es einen ungeregelten Brexit verhindern könnte. Experten weisen darauf hin, dass Johnson selbst bei einem Misstrauensvotum nicht zu bremsen wäre.

Kann Queen eingreifen?

Johnson könnte nach einem Misstrauensvotum den Rücktritt verweigern. Queen Elizabeth II. wäre dann die letzte Hoffnung der Brexit-Gegner. Sie müsste Johnson entlassen, doch ist fraglich, ob sie das darf. Der konservative EU-Befürworter Dominic Grieve sieht die Königin gefordert. „Sie ist nicht nur zur Zierde da“, so der frühere Justizminister. Zwar sei es wahr, dass sie sich aus der Politik herausgehalten habe, „aber letztlich hat sie einen Rest an Kompetenzen. Sie wird dann von sich aus auf seine (Johnsons, Anm.) Dienste verzichten müssen“. Allerdings müsste sich das Parlament auf eine andere Regierung und einen anderen Premierminister einigen, was ebenfalls nicht in Sicht ist.