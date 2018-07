Brexit-Debatte bringt die Regierung ins Wanken

Zwei Paukenschläge hallten am Montag durch das Regierungsviertel von London: zunächst trat zu nächtlicher Stunde der britische Brexit-Minister David Davis zurück, am späten Nachmittag dann auch Außenminister Boris Johnson. Beide gelten als Vertreter der kalten Schulter gegenüber der EU, wogegen Regierungschefin Theresa May am Wochenende den Kurs auf Aufrechterhaltung enger wirtschaftlicher Beziehungen zur EU gestellt hat.

Nur knappe Mehrheit

Aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse im Parlament könnte bei einem Abgang von Anhängern der Johnson-Davis-Fraktion innerhalb der Tories auch Regierungschefin Theresa May ins Wanken geraten. Der Abgang von Staatssekretärin Suella Braverman wurde gestern noch dementiert. Definitiv ist dagegen auch der Rücktritt von Brexit-Staatssekretär Steve Baker.

Als neuen Brexit-Minister nominierte Theresa May gestern zu Mittag den bekennenden 44-jährigen EU-Skeptiker Dominic Raab, der bislang Staatssekretär im Bauministerium war.

May gab sich gestern im Parlament trotz der Rücktritte weiter kämpferisch. „Mein Ziel, weiterhin enge Beziehungen zur EU zu pflegen, schützt die Arbeitsplätze und ist der richtige Deal für Großbritannien!“ Ihre Kritiker entgegnen, damit würde das Austrittsvotum der Bevölkerung ignoriert und ad absurdum geführt.