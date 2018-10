Brexit: Ernüchterung bei EU-27 nach Treffen Barnier-Raab

Ernüchterung herrscht unter den 27 EU-Staaten über den Stillstand bei den Brexit-Verhandlungen. Große Hoffnungen waren zunächst in ein Treffen Sonntagabend zwischen dem britischen Brexitminister Dominique Raab und EU-Chefverhandler Michel Barnier gesetzt worden. Doch gab es keine Fortschritte. Die EU-Botschafter wurden danach in Brüssel über die Situation informiert.

Ein für heute Montag angesetztes Treffen auf EU-Expertenebene zu den Brexit-Verhandlungen wurde abgesagt, hieß es in EU-Ratskreisen am Montag. Bis Mittwoch herrscht demnach Stillstand und Mittwochabend beginnt schon der EU-Brexit-Gipfel, bei dem eigentlich geplant war, einen Deal zumindest vorliegen zu haben, wenn nicht zu beschließen.

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hat am heutigen Montag indes mit dem EU-Chefverhandler Michel Barrnier das weitere Vorgehen besprochen. Zum Inhalt wurden keine Angaben gemacht, es habe sich um ein „vertrauliches“ Telefonat gehandelt, hieß es am Montag aus dem Büro des Bundesministers in Wien gegenüber der APA.

Barnier werde die Minister der 27 verbleibenden EU-Staaten am Dienstag in Luxemburg bei einem allgemeinen Rat zum Brexit über den aktuellen Stand der Verhandlungen informieren, hieß es weiter. Blümel ist der amtierende Vorsitzende des allgemeinen Rates.

Die EU-Kommission wird sich indes Mittwochvormittag vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Abend mit dem Stillstand bei den Verhandlungen befassen. „Höchstwahrscheinlich“ werde dies bei der Mittwoch-Sitzung zur Sprache kommen, sagte ein Sprecher. Es werde in der Kommission weiter hart an einer Einigung gearbeitet, aber auch die Vorbereitungen für den Notfall intensiviert.

Das Hauptproblem bei den Brexit-Verhandlungen war bisher die Verhinderung einer harten Grenze zwischen Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland. Die EU fordert eine Auffanglösung („Backstop“), nach der Nordirland teilweise weiterhin dem EU-Binnenmarkt und der EU-Zollunion unterworfen wäre.

Großbritannien hatte sich zuletzt laut Medienberichten bereit erklärt, in einer temporären Zollunion mit der EU zu verbleiben. Die britische Premierministerin Theresa May steht innenpolitisch unter Druck, weil bei solch einer Regelung Großbritannien bis auf weiteres kein Freihandelsabkommen mit anderen Weltregionen, etwa den USA, abschließen könnte. Außerdem steht die mitregierende probritische nordirische Partei DUP einer Regelung kritisch gegenüber, die eine regulatorische Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland schaffen würde.

In Ratskreisen hieß es, für May müsse eine Einigung möglicherweise so lange offen bleiben, bis auch Einigkeit über die politische Erklärung für die künftigen Beziehungen EU-UK besteht. Der Austrittsvertrag, einschließlich der Grenzregelung für Irland, und die politische Erklärung müssen bis spätestens November stehen.

Scharfe Kritik am Verhalten der britischen Regierung beim Brexit hat es Montag von den Delegationsleitern der ÖVP und der SPÖ im Europaparlament, Othmar Karas und Evelyn Regner gegeben. Karas sagte, der Brexit sei ein „tragisches Beispiel, wie man mit Lügen Abstimmungen gewinnen kann, aber kein einziges Problem der Bevölkerung löst und ein ganzes Land ins Chaos stürzt“.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sieht indes nach wie vor einen „sehr konstruktiven Geist“ in den Verhandlungen. Michel Barnier habe das alleinige Verhandlungsmandat, „das erleichtert die Kohärenz auf EU-Seite“, sagte Kneissl am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg.

Der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Harald Vilismky will angesichts des Stillstands bei den Brexit-Verhandlungen „nicht den Teufel an die Wand malen“. Jetzt schon ein Scheitern der Gespräche zu verkünden, „halte ich für übertrieben“, so Vilimsky am Montag in Brüssel.

Deutschlands Außenminister Heiko Maas dringt ebenfalls auf eine Einigung in den Verhandlungen. „Die Zeit drängt jetzt arg“, sagte Maas am Montag. „Wir sind auf alle Fälle vorbereitet“, so Maas. Trotzdem glaube er noch an ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU-Kommission.