Brexit: EU versucht die Quadratur des Kreises

In einem Wettlauf gegen die Zeit suchen die EU-27 und Großbritannien nach einer Brexit-Lösung, die noch vorm EU-Gipfel am Donnerstag auf dem Tisch liegen sollte — oder auch nicht. Denn während etwa EU-Chefunterhändler Michel Barnier noch bis Dienstag Abend zu einer Einigung kommen wollte, dachten andere schon über einen weiteren Sondergipfel oder eine erneute Verschiebung des bereits zweimal vertagten EU-Austrittes der Briten nach.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, man werde bis zur letzten Minute verhandeln, um ein Ergebnis zu erzielen. Allerdings wirke eine Lösung für die irische Grenze wie eine „Quadratur des Kreises“. Jetzt sei klar, dass Großbritannien auch aus der Zollunion mit der EU austreten wolle, das mache die Gespräche so kompliziert. Einerseits gebe es künftig eine Binnenmarktgrenze mitten auf der irischen Insel. Andererseits habe Großbritannien im Karfreitagsabkommen zugesagt, dass es keine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland geben dürfe.

Die französische Regierung sah dennoch gestern „eine positive Dynamik“. Ein deutscher Regierungsvertreter zeigte sich aber „skeptisch“, dass bis Mittwoch und damit noch rechtzeitig für den Gipfel am Tag darauf eine fertige Einigung vorliegen werde.

Die finnische Europa-Ministerin Tytti Tuppurainen sagte, die EU müsse sich darauf vorbereiten, dass es keine Scheidungsvereinbarung, sondern eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins geben werde.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg zeigte sich vor dem Allgemeinen Rat in Luxemburg optimistisch, schloss aber nicht aus, dass ein zweiter Gipfel nötig sein werde. Der EU würden noch 16 Tage bleiben, um zu einer Lösung zu kommen. Er sei „guter Dinge“, dass dies gelingen werde, da das gemeinsame Interesse bestehe, einen „harten Brexit“ – also einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU- zu vermeiden, so Schallenberg.