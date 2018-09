Brexit-Gegner machen mobil

Obwohl Premierministerin Theresa May unbeirrt am Brexit festhält und der oppositionelle Labour-Chef Jeremy Corbyn in der Frage laviert, sehen sich die Gegner des EU-Austrittes im Aufwind, weil das drohende Chaos immer offensichtlicher wird. Tausende Brexit-Gegner zogen gestern vor Beginn des viertägigen Labour-Parteitages in Liverpool durch die Stadt, um ihre Forderung nach einem zweiten Referendum Nachdruck zu verleihen. Sie trugen Transparente mit Parolen „Stop Brtexit“, BrexShit“ oder „Hörst du Jeremy Corbyn?“.

Corbyn ging zunächst nicht auf die Forderung ein. Europafreundliche Delegierte wollen in Liverpool aber eine Abstimmung über die Forderung nach einem zweiten Referendum durchsetzen. Die meisten Labour-Abgeordneten sind europafreundlich. Allerdings haben viele Labour-Wähler im Juni 2016 für den Brexit gestimmt. Corbyn, der auch mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert ist, forderte angesichts der Schwäche der konservativen Regierung Neuwahlen. Labour sei dafür bereit, sagte Corbyn.

Am Sonntag schien es, als würde die Forderung sogar auf fruchtbaren Boden fallen. Britische Zeitungen berichteten, May lasse einen Notfallplan für Neuwahlen im November ausarbeiten. Auf diese Weise wolle sie die Brexit-Verhandlungen und ihr eigenes Amt retten. May ließ umgehend dementieren: „Das ist schlicht falsch“, sagte ein Regierungssprecher.

Spannend bleibt es aber: Schon heute könnte May in der Regierungssitzung mit der Forderung nach einem „Plan B“ für die Verhandlungen zum EU-Austritt konfrointiert werden, nachdem sie beim EU-Gipfel in Salzburg mit ihrem Plan abgeblitzt ist. Und kommenden Sonntag beginnt der Parteitag ihrer Tories. Dort könnte es zum Showdown kommen.