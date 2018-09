„Brexit-Gespräche in Sackgasse“

Die britische Premierministerin Theresa May sieht die Brexit-Verhandlungen „in einer Sackgasse“. Die Absage der EU an ihren Plan zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen sei „inakzeptabel“, sagte May am Freitag in einer Fernsehansprache. Am Vortag waren beim EU-Gipfel in Salzburg die britischen Vorschläge zum Brexit abgelehnt worden. May bleibt bei ihren Plänen und forderte neue Vorschläge der EU. „Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen“, sagte sie. Darauf müsse sich Großbritannien vorbereiten. Sie werde weder das Ergebnis des Referendums rückgängig machen noch ihr Land auseinanderbrechen lassen.

Britische Boulevardmedien überschlugen sich am Freitag im antieuropäischen Zorn. Sie übten scharfe Kritik am Umgang mit May in Salzburg. Die Zeitung The Sun brachte auf der Titelseite eine Fotomontage von zwei bewaffneten Gangstern, die den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und EU-Ratschef Donald Tusk darstellen sollten. Darüber stand in fast sechs Zentimeter großen Buchstaben: „Dreckige Ratten der EU“. Darunter: „Euro-Gangster überfallen May aus dem Hinterhalt“. „Nein, Nein, Nein“ schrieb die Zeitung Metro auf Deutsch und in riesigen Buchstaben auf ihrer ersten Seite. Das Blatt „i“ sprach vom „Salzburg-Desaster“.

Ruft Labour nach zweitem Referendum?

Je größer das Brexit-Chaos zu werden droht, desto mehr steigen auch die Chancen auf ein derzeit von May noch strikt abgelehnten zweites Referendum. Mit Spannung wird daher der am Sonntag beginnende Labour-Parteitag erwartet. Oppositionsführer James Corbyn gilt zwar auch als EU-Skeptiker, in seiner Partei wächst aber der Druck, die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum zur offiziellen Parteilinie zu machen. Im Juni 2016 hatten die Briten für den Austritt aus der EU gestimmt.