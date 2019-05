Brexit-Gesprächen von Tories und Labour droht Scheitern

Die Gespräche der britischen Regierung mit der Opposition um einen Kompromiss zur Lösung ihres Brexit-Streits drohen einem Medienbericht zufolge zu scheitern. An den Verhandlungen Beteiligte hätten gesagt, sie rechneten nicht mehr mit einem Durchbruch, berichtete der Politik-Redakteur Robert Peston des Senders ITV am Mittwoch.

Noch im Laufe des Tages könnten die Verhandlungen “für tot” erklärt werden. Das britische Pfund verlor nach dem Bericht an Wert. Die Konservativen von Premierministerin Theresa May und die von Oppositionschef Jeremy Corbyn angeführte Labour-Partei stehen unter Druck, einen Kompromiss zu erzielen, der sich im Unterhaus durchsetzen lässt. Der von May mit der EU ausgehandelte Vertrag für den geplanten Ausstieg aus der Europäischen Union ist im Parlament wiederholt durchgefallen.