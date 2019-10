Brexit-Karten könnten neu gemischt werden!

Labour-Chef Corbyn macht Weg zu vorgezogenen Wahlen frei — Johnson ginge als Favorit in ein spannendes Rennen

Während die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag erwartungsgemäß den Brexit-Aufschub bis Ende Jänner offiziell abgesegnet haben, ging in London das Tauziehen um vorgezogene Wahlen weiter — allerdings mit einem großen Unterschied zum Vortag: Nachdem Premier Johnson Montagabend, wie berichtet, mit seinem Neuwahlantrag noch gescheitert war, lief die Debatte gestern auf einen Urnengang im Dezember hinaus, wobei im Unterhaus aber noch um den genauen Termin und Wahlrechtsänderungen gestritten wurde. Daran könnte ein Neuwahlbeschluss letztlich doch wieder scheitern.

Labour-Chef Jeremy Corbyn gab seinen Widerstand gegen Neuwahlen auf. Die Bedingung, dass ein ungeregelter EU-Austritt vom Tisch sein müsse, sei jetzt erfüllt, sagte er am Dienstag und kündigte an, nun den „ehrgeizigsten und radikalsten Wahlkampf für echte Veränderung zu führen, den unser Land je gesehen hat“.

Tatsächlich ginge allerdingsJohnsons Tory-Partei als Favorit ein Rennen. Dass ihm Labour bisher nicht gefährlich werden konnte, lag auch an Corbyns unklarer Haltung zum EU-Austritt. Er war nie ein Freund der EU, hat aber in seiner Partei eine proeuropäische Mehrheit. Im Wahlkampf müsste Corbyn nun Farbe bekennen.

Tut er das nicht, droht Labour zerrieben zu werden zwischen der Brexit-Partei und den für einen EU-Verbleib eintretenden Liberaldemokraten. Um dem Anti-Brexit-Kurs zum Durchbruch zu verhelfen, müsste es aber ein politisches Erdbeben geben.

Streit um Wahltermin und Wahlberechtigte

Umso härter wurde im Unterhaus bis in die Nacht um die Modalitäten eines Urnenganges gerungen. Zwar schien die Mehrheit für die Neuwahl angesichts des Labour-Schwenks gesichert, allerdings lagen einige für den Wahlausgang entscheidende Änderungsanträge vor, die Johnson strikt ablehnt.

Neben dem Wahlrecht für EU-Bürger forderten Liberale, Labour und Schottische Nationalisten, dass 16 und 17-Jährige an der Abstimmung teilnehmen sollen. Die jungen Wähler gelten im Gegensatz zu deren Eltern und Großeltern mehrheitlich als EU-Befürworter. Dass das Brexit-Referendum im Juni 2016 mit einem knappen Ja für den Austritt endete, war nicht zuletzt der Tatssache geschuldet, dass viele Junge zu Hause geblieben waren. Die EU-Befürworter wollten zudem nicht (wie Johnson) am 12. sondern schon am 9. Dezember wählen lassen.

Die drei Tage machen einen großen Unterschied: Am 9. ist noch Betrieb an den Unis, was die Wahlbeteiligung der Jungen steigern könnte.

Sollten sich die Befürworter der Änderungen durchsetzen, wollte Johnson das Neuwahl-Gesetzes britischen Medien zufolge aber platzen lassen.