Brexit-Ländergipfel

Unter dem Eindruck des Abstimmungsergebnisses in London heute Abend ist am Mittwoch eine außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz mit Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) und dem österreichische Delegierte in der EU-Ratsarbeitsgruppe Brexit, Botschafter Gregor Schusterschitz, dem Brexit gewidmet.

Bei dem Treffen im Wiener Rathaus wird es etwa um die Frage gehen, welche Folgen ein geordneter oder aber ein harter Ausstieg für Österreicher in Großbritannien und für in Österreich lebende Briten haben wird.

Beraten wird auch über mögliche Auswirkungen des Brexits auf „Schülerreisen und Austauschprogramme wie Erasmus Plus, Wirtschaftstreibende und Produktsicherheit und -qualität”, so Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) als aktueller Vorsitzender der LH-Konferenz. Dienstrecht, Grundverkehr, Sozialrecht, Anerkennung von Berufsqualifikation und Berufsrecht seien weitere Themen.

Zudem werde über finanzielle Folgen diskutiert, etwa wie man „negative finanzielle Auswirkungen für die Regionen durch den Wegfall Großbritanniens“ als zweitgrößter EU-Nettozahler verhindern könne.