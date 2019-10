Brexit-Tauziehen bis Ende Jänner: EU gewährt dritte Verlängerung

Am 31. Oktober ist Schluss mit der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, hatte es nach der bereits zweiten Verschiebung im April geheißen. Doch nun steht fest: Auch zu Halloween werden die Briten noch in der EU sein. Denn die EU-27 gewährt einen dritten Aufschub bis zum 31. Jänner 2020. EU-Ratspräsident Donald Tusk twitterte am Montag, die verbleibenden 27 EU-Staaten hätten sich auf diesen Schritt verständigt. Die Entscheidung könne formell durch ein schriftliches Verfahren umgesetzt werden, ohne dass ein EU-Gipfeltreffen nötig werde. Die Regelung sei flexibel angelegt und erlaube auch einen früheren Ausstieg, falls das Londoner Parlament den Brexit-Vertrag mit der EU vorher ratifiziert. Ursprünglich sollte Großbritannien schon Ende März ausscheiden. Doch es gab — und gibt bis heute — im Unterhaus keine Mehrheit für den Austrittsvertrag.

Die EU-Staaten machen in ihrem Verlängerungsbeschluss gleichzeitig klar, dass sie keinesfalls nochmals zu Nachverhandlungen an dem Austrittsabkommen bereit sind. „Die Verlängerung schließt jegliche Wiedereröffnung des Austrittsabkommens aus“, heißt es in den Beschlussunterlagen. Großbritannien wird zudem aufgefordert, einen EU-Kommissar zu ernennen, wenn es über die Zeit des Amtsantritts der neuen EU-Kommission am 1. Dezember noch in der EU ist.

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier zeigte sich nach dem Treffen der EU-Botschafter „sehr zufrieden“ mit der Entscheidung. Dass ein chaotischer Brexit ohne Abkommen definitiv ausgeschlossen ist, forderte unter anderem die oppositionelle Labour-Partei als Voraussetzung für Gespräche über Neuwahlen.

Neuwahlen abgelehnt

Das britische Unterhaus hat die von Premier Boris Johnson geforderten vorgezogenen Neuwahlen am 12. Dezember abgelehnt. 299 Abgeordnete stimmten am Montagabend für den Antrag, 70 dagegen – damit verfehlte Johnson die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Er hoffte mit Neuwahlen auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen. Und wollte es gleich noch einmal probieren, wie er nach Verkündung des Ergebnisses ankündigte. Er wollte noch am Abend einen Gesetzentwurf vorlegen, der eine Wahl am 12. Dezember vorsieht.