Brexit-Verschiebung möglich

Angesichts der festgefahrenen Lage in der Brexit-Politik hat sich die britische Premierministerin Theresa May zu einer Verschiebung des EU-Austritts bereit erklärt. Ein „kurzer und begrenzter“ Aufschub des Austrittsdatums vom 29. März auf spätestens Ende Juni sei möglich, wenn sich bis Mitte März im Unterhaus keine Mehrheit für eine andere Lösung finde, sagte May am Dienstag im Unterhaus. Eine Verschiebung über Ende Juni hinaus lehnt May ab, um zu vermeiden, dass die Briten an der Europawahl Ende Mai teilnehmen müssen.

Für May wäre auch No-Deal-Brexit okay

„Ich will klarstellen, dass ich keine Verschiebung anstrebe“, sagte May, die bislang stets bekräftigt hatte, dass Großbritannien die EU am 29. März verlassen werde.

Mit dem Angebot eines Aufschubs wolle sie jenen Abgeordneten entgegenkommen, „die sich aufrichtig sorgen, dass uns die Zeit ausgeht“. Sie selbst könne sich vorstellen, auch aus einem Brexit ohne Austrittsvertrag „einen Erfolg zu machen“, wollte die May das No-Deal-Szenario nicht aufgeben.

EU-27 wird Verschiebung wohl akzeptieren

Die EU will einem Brexit-Aufschub keine Steine in den Weg legen. Sollte London einen solchen Antrag stellen, würde die EU den Sachverhalt „positiv“ sehen, sagt ein hochrangiger EU-Vertreter in Brüssel. „Eine Verlängerung um ein paar Monate wäre relativ einfach.“ Fraglich ist allerdings, was in der gewonnenen Zeit anders werden soll: Die EU ist nicht bereit, den Brexit-Vertrag, für den es im britischen Unterhaus keine Mehrheit gibt, noch einmal aufzuschnüren.

Bei der Opposition kam der Vorschlag Mays nicht gut an. Das Vorgehen der Premierministerin sei „grotesk rücksichtslos“, sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn. Er forderte eine Volksabstimmung über das Brexit-Abkommen. „Ein Austritt ohne Abkommen wäre eine Katastrophe.“ Allerdings ist auch Corbyn erst vorgestern zur Ansicht gekommen, dass es ein zweites Referendum geben müsse.

Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) sagte am Dienstag im EU-Unterausschuss des Nationalrates, eine Verschiebung wäre nur bei einem konkreten Ziel sinnvoll. „Natürlich ist aber am Ende des Tages alles besser als ein harter Brexit“, so Blümel, der auf eine Abgeordnetenfrage auch einräumte, dass ein zweites Referendum die „allerbeste von allen Lösungen“ wäre, wenn sich die Briten dabei für einen Verbleib in der EU entschlössen.