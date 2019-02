Brexit-Verschiebung rückt näher

Knapp fünf Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens am 29. März wird eine Verschiebung des Brexit immer wahrscheinlicher — die Spekulationen reichen schon bis 2021!

Tusk: Späterer Brexit wäre vernünftig

Eine Verschiebung des Brexit auf einen späteren Zeitpunkt wäre eine „vernünftige Lösung“, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Montag nach einem Treffen der britischen Premierministerin Theresa May am Rande des Gipfels der EU mit der Arabischen Liga im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Er deutete die Zustimmung der EU-27 zu einem entsprechenden Antrag Londons an. May glaube aber immer noch, sie könne ein solches Szenario vermeiden, so Tusk. Ohne Mehrheit im Unterhaus für den Brexit-Deal gebe es nur die Wahl zwischen einer Verschiebung oder einem chaotischen Brexit. Je weniger Zeit bis zum 29. März sei, desto wahrscheinlicher werde eine Verlängerung der Austrittsfrist.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte in Sharm el-Sheikh, eine Verschiebung des Brexit „wird aus meiner Sicht immer realistischer“. Das wäre besser als ein No-Deal-Szenario.

Berichten aus London zufolge prüft May eine Verschiebung des Brexit um bis zu zwei Monate. Laut „The Guardian“ könnte der Brexit sogar bis zum Jahr 2021 verschoben werden. Nach langem Zögern hat sich indes die Labour-Partei auf die Forderung nach einem neuen Brexit-Referendum festgelegt. Eine solche Volksabstimmung solle verhindern, „dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird“, erklärte Parteichef Jeremy Corbyn Montagabend.