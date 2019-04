Brexit vertagt, aber Briten müssen jetzt „brav“ sein!

Großbritannien wird der EU noch länger erhalten bleiben: Das zeichnete sich gestern zum Auftakt des Brüsseler Sondergipfels eindeutig ab, auch wenn bis in die späten Abendstunden hinein über das genaue Aufschubdatum und vor allem die Bedingungen der EU-27 dafür gerungen wurde.

Es schaute eher nach einer längeren Verlängerung aus. Die britische Premierministerin Theresa May kam zwar mit dem bereits bekannten Antrag auf einen Aufschub bis 30. Juni nach Brüssel, war aber offen für eine längere Frist. Ähnlich die Position von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Auch er plädierte beim Eintreffen in Brüssel für eine möglichst kurze Frist, wusste aber schon, dass viele seiner Amtskollegen noch etwas mehr Geduld mit den Briten haben wollten. Die Mehrzahl der Staats- und Regierungschefs sprach sich eher für einen längeren Aufschub aus. Der tschechische Premier Andrej Babis bezeichnete eine Verlängerung bis März 2020 sogar als „ideal“. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) signalisierte Bereitschaft zu einem längeren Fristerstreckung.

Da die EU-Bürger von 23. bis 26. Mai das neue EU-Parlament wählen, ergibt sich aus der Fristverlängerung quasi automatisch eine Teilnahme der Briten an diesem Urnengang. Das wollte May eigentlich vermeiden. Und auch Kurz wiederholte, er habe aber immer gesagt, dass es absurd wäre, wenn die Briten noch an der EU-Wahl teilnehmen würden. Aber, so Kurz, momentan spreche alles dafür.

Briten im „Schleudersitz“

Den Aufschub sollte es aber nicht ohne Bedingungen geben, da war sich Kurz mit seinen EU-Kollegen einig: „Wenn wir heute wieder einmal einen Aufschub gewähren, werden wir versuchen, dass die Briten keine Möglichkeit haben, die EU zu blockieren.“ Es stünden nämlich bald viele zukunftsweisenden Entscheidungen, wie die Bestellung der neuen Kommission und der nächste mehrjährige Finanzrahmen.

Die Beratungen über die Ausgestaltung der Bedingungen fanden übrigens ohne May statt. Die 27 besprachen das unter sich.

Viel Zuspruch erhielt der belgische Regierungschef Charles Michel für seinen Vorschlag einer „Schleudersitz“-Klausel. Demnach sollte Großbritannien automatische aus der EU ausscheiden, wenn es während der Verlängerungsphase gegen EU-Interessen verstößt.

Im Entwurf der Gipfelerklärung stand bereits eine „Schleudersitz“-Klausel, für den Fall, dass Großbritannien nicht an der EU-Wahl teilnimmt. Dann würde es automatisch zum 1. Juni aus der EU ausscheiden.

Was will Labour-Partei?

Nach dem Gipfel will May ungeachtet der tatsächlich gestern vereinbarten Fristverlängerung weiter einen Kompromiss mit der oppositionellen Labour-Partei suchen, um den Brexit-Vertrag vielleicht doch noch durchs Unterhaus zu bringen und den Austritt vor der EU-Wahl vollziehen zu können. Die Chancen dafür stehen allerdings schlecht: Den Sozialdemokraten käme nämlich eine Teilnahme an der EU-Wahl gar nicht ungelegen, können sie doch mit einem Sieg rechnen, während Mays Tory-Partei ein Debakel droht.

Wut-Brexiteers wollen zu „Pferden“ werden

Voller Wut über das Scheitern eines fristgerechten EU-Austritts laufen Brexit-Befürworter in London Sturm: Für den Fall einer Teilnahme an den EU-Wahlen wollen sie die Arbeit des EU-Parlaments sabotieren.

„EU wird das bedauern…“

„Wir werden ein trojanisches Pferd innerhalb der EU sein und ihre Versuche, ein föderalistischeres Projekt zu verfolgen, völlig entgleisen lassen”, drohte der konservative Abgeordnete Mark Francois. Und: „Wenn wir gegen unseren demokratisch ausgedrückten Willen in der EU gehalten werden, weil einige in der EU hoffen, dass wir unsere Meinung ändern werden, dann werden sie das noch bedauern.“

Schrumpfende Gruppe

Vor ihm hatte der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg gefordert, sollten die Briten noch länger „in der EU feststecken“, dann sollten sie für die EU-Partner „so schwierig wie möglich“ sein. Die früher UKIP-Vizechefin Suzanne Evans twitterte in Richtung EU: „Sie werden es mit 73 Klonen von Nigel Farage zu tun bekommen. Viel Glück.“

Rees-Mogg und Francois votierten bei allen drei Abstimmungen im Unterhaus gegen das Austrittsabkommen. Aus ihrer Sicht ist der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Vertrag zu EU-freundlich. Bei der letzten Abstimmung votierten nur noch 26 der 314 Tory-Abgeordneten mit ihnen.

May hofft, dass diese Gruppe weiter schrumpft, bis sie einen vierten Anlauf unternehmen könnte, um doch noch die Zustimmung zu bekommen. Sollte ihr das schnell gelingen, müsste Großbritannien keine Abgeordneten mehr entsenden, wenn das neue EU-Parlament im Juli erstmals zusammentritt.

Labour würde EU-Wahl gewinnen, Torys im Tief

Wenn die Briten an der EU-Wahl teilnehmen, muss sich die Tory-Partei von Premierministerin Theresa May auf eine Ohrfeige gefasst machen. Eine Umfrage im Auftrag der Denkfabrik Open Europe zufolge sieht die oppositionelle Labour-Partei mit Abstand vorn. Die britischen Sozialdemokraten dürfen demnach auf 37,8 Prozent hoffen.

Mays Konservative liegen demnach nur bei 23 Prozent. Die neue Brexit-Partei des EU-Abgeordneten Nigel Farage käme mit 10,3 Prozent auf Platz drei, gefolgt von den Liberaldemokraten (8,1) und der EU-feindlichen UKIP (7,5). Die öffentliche Meinung könne sich aber schnell ändern, so Open-Europe-Direktor Henry Newman.

Die Vorbereitungen für die Wahl laufen bereits. Die britische Regierung hat den 23. Mai als Datum festgelegt, in Großbritannien wird immer donnerstags gewählt. Erklärtes Ziel von Premierministerin May bleibt aber der rechtzeitige EU-Austritt.