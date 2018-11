Brexit-Vertrag nimmt die erste Hürde

Von Manfred Maurer

Der Brexit-Vertrag steht. Aber er steht auf wackeligen Füßen, weil ihm in Großbritannien der Boden darunter weggezogen zu werden droht. Zumindest auf einem Bein steht der Vertrag aber seit Mittwochabend fest: Die im Kabinett erwartete Rebellion gegen Premierministerin Theresa May blieb aus, obwohl es stundenlang danach ausgesehen hatte.

bezahlte Anzeige

Nachdem die britische Regierung Dienstagabend die Einigung mit den 27 EU-Partnern auf das Abkommen für den EU-Austritt per 29. März 2019 verkündet hatte, formierte sich in der konservativen Regierungspartei und der nordirischen Unionistenpartei DUP Widerstand. Die Tory-Abgeordnete Nadine Jeffries rief gestern gleich öffentlich zur Rebellion gegen May auf: „Das Glück gehört den Mutigen. Heute ist der entscheidende Tag.“ Um 15 Uhr trat in London die Regierung zusammen, während draußen EU-Anhänger und Brexit-Fans demonstrierten. Eine für 18 Uhr angekündigte Pressekonferenz fiel aus. Denn Mays Ringen mit ihren Partei„freunden“ dauerte länger als geplant.

Sturzgerüchte

Britische Medien kolportierten schon Gerüchte über einen bevorstehenden Sturz der Premierministerin. Für einen Misstrauensantrag müssten sich 48 Tory-Parlamentarier zusammentun. Einige britische Minister sollen „große Vorbehalte“ gegen den Entwurf haben. Spekulationen über mögliche Rücktritte kursierten.

Doch dann, kurz vor halb neun, konnte May die erlösende Botschaft verkünden: Das Kabinett hat den Entwurf für das Brexit-Abkommen gebilligt. Damit ist eine wichtige Hürde genommen. Aber eben nur eine. Die nächste, wohl noch etwas höhere, steht jetzt im Unterhaus.

Labour hilft May nicht

Denn dort haben die Torys keine eigene Mehrheit, die mit ihr verbündete DUP lehnt das Abkommen ab — und von der oppositionellen Labour Party ist keine Rettung zu erwarten. Diese will Neuwahlen und bei einem Scheitern des Brexit-Deals einen eigenen Plan für den EU-Austritt vorlegen. „Technisch kann der Brexit nicht verhindert werden“, sagte ein Sprecher von Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Irland-Lösung spaltet

Umstritten an dem Entwurfsdokument ist vor allem die Passage zur Lösung der Irland-Frage. Dabei geht es darum, wie Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit verhindert werden können. „Dieser Deal hat das Potenzial, zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs zu führen – und das können wir nicht unterstützen“, sagte DUP-Mandatar Jeffrey Donaldson.

Unmittelbar nach dem Ja des britischen Kabinetts veröffentlichte die EU-Kommission Mittwochabend das 585 Seiten lange Dokument für eine Austrittsvereinbarung.

Neben dem Unterhaus in London müssen auch noch die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel sowie das EU-Parlament zustimmen.