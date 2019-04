Brexiteers schießen sich nun auf Queen ein

Nun gerät auch Queen Elizabeth II. in den Brexit-Strudel. Weil sie in der Nacht auf Dienstag das vom Parlament beschlossene Gesetz gegen einen Hard Brexit unterzeichnet hat, greifen EU-Gegner sie massiv an. „Unsere Monarchie hat gezeigt, dass sie keinen Zweck mehr hat, leider“, twitterte der konservative Ex-Politiker Andrew Lilico gestern.

„Ich bin eine glühende Monarchistin und liebe unsere Königliche Familie, aber das trifft es auf den Punkt“, kommentierte die frühere UKIP-Vizechefin Suzanne Evans den Tweet. Sie sei „bitter enttäuscht“ von der Königin.

Die Vorhaltungen entbehren freilich jeder Grundlage. Denn die Monarchin hat gar kein Recht, Gesetzen ihre Zustimmung zu verweigern. Das Gesetz war am Montag im Eilverfahren durch das Oberhaus gepeitscht worden, nachdem es das Unterhaus vorigen Mittwoch mit hauchdünner Mehrheit von 313 zu 312 Stimmen angenommen hatte. Es schiebt einem ungeregelten Brexit einen Riegel vor. Der Riegel ist freilich wirkungslos, wenn die EU-27 nicht mitspielen.