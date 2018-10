Briefbombenserie heizt den US-Wahlkampf an

Wenige Tage vor den US-Kongresswahlen werden mehrere mutmaßliche Briefbomben an prominente Demokraten adressiert – darunter an Ex-Präsident Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton und den Milliardär George Soros.

Mindestens zwei der Postsendungen waren tatsächlich hochexplosiv: Ein beim US-Sender CNN in New York abgefangenes Päckchen enthielt nach Angaben der Polizei weißes Pulver und einen funktionsfähigen Sprengsatz. Am Montag war bereits ein in Soros Briefkasten entdeckter Sprengsatz kontrolliert zur Explosion gebracht worden.

Rätselraten um Täter und Hintergründe

Auch an Ex-CIA-Chef John Brennan und an das Büro des Gouverneurs von New York, Andrew Cuomo, wurden mutmaßliche Briefbomben geschickt. Nicht in allen Fällen war zunächst klar, ob es sich um Attrappen oder echte Sprengsätze handelte. Er wäre nicht überrascht, wenn noch weitere Sprengsätze verschickt worden seien, sagte Cuomo gestern Abend.

Über die Hintergründe und die Absender der Briefbomben war zunächst nichts bekannt. Auffällig ist, dass sie an prominente Politiker der Demokraten gerichtet waren und mit Soros einen der größten Geldgeber der Demokraten zum Ziel hatten. CNN wird vom republikanischen US-Präsidenten Donald Trump immer wieder als Verbreiter von Falschnachrichten geschmäht.

Trump verurteilte ebenso wie sein Vize Mike Pence die „versuchten Anschläge“ auf „Obama, die Clintons, CNN und andere“ als abscheulich. Die Täter würden mit aller Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen.

In den USA finden am 6. November die Halbzeitwahlen statt. Dabei droht Trumps Republikanern der Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus, was dem Präsidenten das Regieren sehr erschweren würde.