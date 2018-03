Brillen auf Oberösterreichisch

„Pöstlingberg“, „Hochkönig“, „Dachstein“ oder „Großglockner“ — Nein, gemeint sind nicht die österreichischen Berge, sondern die Holzsonnenbrillen von „Holzkitz“. 2016 hat der Linzer Michael Thurner die Firma gegründet.

Nachhaltigkeit

Wie es zu der Idee, Holzbrillen zu vermarkten, kam? „Ich wollte einfach etwas Nachhaltigeres machen“, sagt der 31-Jährige, der zuvor schon eine Firma für Werbesonnenbrillen aus Kunststoff hatte. Mittlerweile sind 15 Modelle, darunter auch eine biegsame Variante auf der Homepage und in Kooperationsbetrieben erhältlich. Die Brillen bestehen aus unterschiedlichsten Holzsorten, wie österreichischem Zirbenholz, fernöstlichem Bambus oder brasilianischem Rosenholz. Das Besondere: „Bei uns sieht jede Brille anders aus. Holz ist manchmal heller, manchmal dunkler, darum ist Jede ein Unikat.“ Wichtig sei aber auch die Qualität. „Alle Brillen haben das FSC-Siegel. Das heißt, dass auf keinen Fall Tropenholz gefällt wird“, so Thurner. Während dieser die Einzelteile vorgefräst zukauft, werden die Brillen in Österreich zusammengebaut. Das Konzept scheint aufzugehen: 500 Bestellungen im ersten, 1500 im zweiten Jahr und rund 100.000 Euro Umsatz. Der Großteil der Bestellungen stammt aus Österreich. Und auch das nächste Ziel steht fest: Mit optischen Holzbrillen will Thurner der Optikerfachhandel erobern.