Brisante Duelle in der Fußball-Quali-Gruppe

Drei durchaus brisante Duelle bringt am Samstag die zweite Runde in der Qualifikationsrunde, in der sowohl Abstieg aus der Fußball-Bundesliga als auch die Chance auf einen Europacup-Platz ausgespielt werden. Der Schlager steigt in Innsbruck, wo Wacker auf Rapid trifft.

Die Hütteldorfer reisten voll Zuversicht nach Tirol. Zwar stecken den Hütteldorfern kräfteraubende 120 Minuten vom Cup-Duell am Mittwoch beim LASK in den Knochen, doch die Strapazen ließen sich angesichts des Final-Einzugs um einiges leichter verkraften.

“Wir haben in diesem Match garantiert Selbstvertrauen getankt”, sagte Coach Dietmar Kühbauer. Dadurch könne man besser mit allfälligen Ermüdungserscheinungen umgehen. “Wenn unser Spiel schlecht sein sollte, ist sicher nicht die Doppelbelastung der Grund dafür”, betonte der Ex-Teamspieler, der wohl die eine oder andere Veränderung in der Startformation vornehmen wird.

Wacker-Trainer Thomas Grumser hofft, dass seine Mannschaft von Rapids Cup-Match profitieren kann. “Es kann hinten raus für uns ein kleiner Vorteil sein. Es bringt uns aber nichts, dass wir uns auf die 80. Minute verlassen und wir davor vergessen, was wir zu tun haben”, meinte der Tiroler und ergänzte: “Vielleicht ist dann am Ende der ein oder andere Prozent mehr bei uns – es ist aber auch so, dass der Kopf beim Gegner Kräfte freisetzen kann, nach so einem Fight und einem Mann weniger.”

Einen Warnschuss bekamen Mattersburg und Hartberg in der vergangenen Runde ab. Der verpatzte Auftakt in die Qualifikationsrunde der Fußball-Bundesliga in Altach (1:2) und gegen Wacker Innsbruck (0:2) soll nun kompensiert werden. “Wir müssen uns der Situation bewusst sein, dass es ganz hauteng für alle wird”, meinte Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt. “Jetzt heißt es zu punkten.”

Das ganz große Grübeln gibt es bei Samstagsgegner Hartberg auch nach neun sieglosen Partien in Folge nicht. “Wir haben neunmal nicht mehr gewonnen, aber auch nicht neunmal verloren”, erklärte Trainer Markus Schopp angesichts der fünf Remis. “Es ist nicht so, dass wir komplett weit weg von Siegen wären.” Der letzte volle Erfolg datiert vom 11. November, als die Steirer just auswärts bei Mattersburg 1:2 gewonnen haben. Auch die erste Partie in der Saison entschieden die Oststeirer für sich.

Im dritten Spiel empfängt Schlusslicht Admira Altach. Admira-Trainer Reiner Geyer sieht sein Team im Abstiegskampf zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten nicht unter besonderem Druck. “Es ist nicht das richtige Denken, auf die Tabelle zu schauen”, erklärte der Deutsche. “Das Wichtigste ist, dass wir uns treu bleiben und unser Ding machen.” Das macht die Admira zuletzt daheim durchaus, stehen doch drei Spiele ohne Niederlage in den Ergebnislisten.

Die Altacher flogen am Freitag mit einigem Selbstvertrauen nach Wien. Im ersten Spiel unter Neo-Coach Alex Pastoor gab es ein ansprechendes Spiel beim 2:1 gegen Mattersburg. Dem Neo-Trainer imponierte vor allem die Reaktion auf den Rückstand. “Die Zusammenarbeit im Team ist so wichtig. Dann kann man mit jeder Situation umgehen”, betonte der Niederländer. “Die Windrichtung kann man nicht ändern, aber den Stand der Seele schon.” Nichts ändern kann Pastoor daran, dass Mittelfeld-Mann Christian Gebauer ausfällt. Die Admira kann dafür wieder auf den zuletzt gesperrten Jungstürmer Sasa Kalajdzic zählen.