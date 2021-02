Brisbane für IOC bevorzugter Ausrichter für Olympia 2032

Im Rennen um die Olympischen Spiele 2032 ist Brisbane in Australien der bevorzugte Kandidat des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Die Exekutive des IOC nahm am Mittwoch den Vorschlag der Kommission für künftige Sommerspiele an und machte die Region Queensland damit frühzeitig zum Favoriten.

Durch die Entscheidung werden nun vorerst ausschließlich Verhandlungen mit den Australiern geführt. Verlaufen diese gut, wird Brisbane der IOC-Vollversammlung als 2032-Ausrichter vorgeschlagen.